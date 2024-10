Rapina a mano armata in banca a Fidenza: arrestati tre banditi del Torinese (Di lunedì 28 ottobre 2024) A fine ottobre 2024, al termine di un'indagine durata nove mesi e mezzo, i carabinieri di Parma hanno arrestato tre uomini, due residenti a Carmagnola e uno residente a Santena, accusati di essere i banditi che lo scorso 12 gennaio avevano Rapinato la filiale della banca Unicredit a Fidenza Torinotoday.it - Rapina a mano armata in banca a Fidenza: arrestati tre banditi del Torinese Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) A fine ottobre 2024, al termine di un'indagine durata nove mesi e mezzo, i carabinieri di Parma hanno arrestato tre uomini, due residenti a Carmagnola e uno residente a Santena, accusati di essere iche lo scorso 12 gennaio avevanoto la filiale dellaUnicredit a

Rapina a mano armata in banca a Fidenza: arrestati tre banditi del Torinese

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A fine ottobre 2024, al termine di un'indagine durata nove mesi e mezzo, i carabinieri di Parma hanno arrestato tre uomini, due residenti a Carmagnola e uno residente a Santena, accusati di essere i b ... (torinotoday.it)

(ANSA) - SASSARI, 23 OTT - Due rapinatori hanno assaltato questo pomeriggio il supermarket Crai di via Lago di Baratz, nel quartiere Latte Dolce a Sassari. I due, con il volto coperto e con una pistol ... (msn.com)

Sventata una rapina in una gioielleria di Torrette di Mercogliano. In azione tre banditi che sono stati messi in fuga dalla polizia. Tre persone, di cui ... (msn.com)

Rapina al supermercato della Quercia, è caccia al bandito con gli occhi blu. Nemmeno dodici ore dopo il colpo a mano a armata, messo a segno nel supermercato della Quercia i soldi ... (ilmessaggero.it)

Sventata rapina a mano armata ad una gioieleria di Mercogliano, in provincia di Avellino. Tre uomini, uno dei quali armato di pistola, hanno tentato l'irruzione in un noto negozio di Torrette di Merco ... (ansa.it)