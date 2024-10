Liberoquotidiano.it - Piacenza, fermato il fidanzato della ragazza precipitata dal tetto: "La picchiava", rischia grosso

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La ProcuraRepubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto il fermo di un minorenne in relazione al decesso del 25 ottobre, di unadi 13 anni,daldi un immobile in Via IV novembre in. Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di, che hanno condotto il ragazzo presso un Istituto Minorile, in attesaconvalida da parte del Giudice. Lo rende la ProcuraRepubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.