Tpi.it - “Ormai si uccide per il gusto di uccidere”: lo sfogo del padre di Sara Centelleghe, la 18enne ammazzata dal vicino di casa sul lago d’Iseo

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Non c’è niente che mi possa ridare. Non è solo violenza,sicosì, per ildire, secondo me, ed è impossibile”. È lodi Vittoriodi, laassassinata a colpi di forbici da undia Costa Volpino, sul versante bergamasco del. L’omicida, Jashan Deep Badhan, 19 anni ha confessato, eppure il movente del delitto resta avvolto nel mistero: il giovane – ora in carcere a Bergamo con l’accusa di omicidio – ha escluso di aver agito per motivi sessuali, ma non ha saputo fornire una spiegazione.abitava insieme alla madre, che però quella notte non era in