Omicidio Sara Centelleghe chi è il killer Jashan Deep Badhan | come ha ucciso la 19enne di Costa Volpino

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È entrato approfittando della porta di casa lasciata aperta e l’ha uccisa.è morta per mano del vicino di casa, di 19 anni Ha 19 anni anche lui, fa l’elettricista, è di origini indiane ed era da tempo il vicino di casa di, la studentessa trovata senza vita tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre nella casa di, in provincia di Bergamo, dove viveva con la madre.non sa dire perché l’abbia fatto: il movente è ancora da capire., chi è ilhaladi(cityrumors.it / ansafoto)La 18enne è stata trovata senza vita in casa sua e, fin dal primo momento, si è capito che a strapparle l’ultimo fiato sia stata una mano armata.