Nuovo sistema tecnologico alla stazione di Sulmona | rivoluzione in corso

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Aquila - Instto il sofisticato Apparato Centrale Computerizzato per migliorare la gestione della circolazione ferroviaria e la sicurezza dei treni. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato questa notte ilApparato Centrale Computerizzato (ACC) presso ladi, und'avanguardia che rivoluziona il controllo della circolazione ferroviaria. L'ACC, progettato per incrementare l'efficienza operativa e ridurre i disservizi in caso di criticità , rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore puntualità e regolarità dei treni. Inoltre, consente di mantenere alti livelli di sicurezza anche in situazioni di guasto, minimizzando l’impatto sulla circolazione. Un team di circa 80 tecnici ha lavorato all'instzione del, parte di un intervento che ha richiesto un investimento complessivo di 5,3 milioni di euro.