Nuova legislazione salva-circoli: exempt dal bando bolkestein per concessioni sportivi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente modifica al Dl salva-infrazioni segna un'importante novità nel panorama delle concessioni marittime, fluviali e lacuali, in particolare per le associazioni sportive dilettantistiche. Queste ultime, che si dedicano unicamente a fini sociali e alla promozione del benessere, saranno esonerate dall'obbligo di partecipare alle gare previste dalla direttiva bolkestein. Grazie a un emendamento approvato dalle commissioni Giustizia e Finanze della Camera, ora le federazioni e associazioni sportive dovranno continuare a versare il canone dovuto, ma non saranno obbligate a competere per mantenere le loro concessioni.

