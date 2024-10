Sport.quotidiano.net - Mountauin Bike, conclusa con successo la Challenge Casa Bonello

(Di lunedì 28 ottobre 2024) San Miniato (Pisa), 27 ottobre 2024 – Si èconl’undicesima edizione dellapresso il ciclodromo nel comune di San Miniato, la manifestazione di mountainriservata alla categoria dei giovanissimi, articolata su tre prove. Di poco superiore ai 500 il numero complessivo dei partecipanti alle tre gare organizzate dalla Ciclistica San Miniato-S.Croce, con società, dirigenti e atleti che hanno apprezzato i due percorsi dove hanno compiuto le evoluzioni in bici. Prezioso il lavoro del segretario della rassegna Daniele Brotini e gioia finale per tutti con la cerimonia di premiazione. La società organizzatrice ringrazia tutti i partecipanti, le loro società, dirigenti e allenatori, e dà appuntamento tra 12 mesi per la dodicesima edizione. Queste le classifiche della terza ed ultima prova.