Montecatini monitoraggio sugli alberi | 7 saranno abbattuti Controllo pianificato

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Terme, 28 ottobre 2024 – Il Comune punta ad avviare undi tutte le aree verdi presenti in città. L’amministrazione vuole prevenire i rischi legati alla caduta delle piante più vecchie e rimettere a posto uno dei settori più in sofferenza negli ultimi decenni. Luca Bini, assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente torna a parlare del crollo dell’ippocastano e dei problemi legati alla manutenzione del verde in città. “è la città del verde – ricorda – È questo il nostro auspicio ed il nostro obiettivo. Purtroppo, al nostro arrivo alla guida amministrativa, abbiamo trovato una situazione critica e paradossale:Terme non aveva un piano strutturale di manutenzione costante e puntuale delle aree verdi. Questa situazione ha creato i disagi che vediamo tutt’ora, compresa la caduta dell’albero in via Magnani accaduta giovedì scorso”.