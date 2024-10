Mister Movie | Paul Bettany annuncia la data di inizio riprese della serie Vision Quest (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere Questa notizia. L’Universo Marvel continua a espandersi con una serie di progetti che alimentano l’entusiasmo dei fan e arricchiscono il suo intricato tessuto narrativo. Tra le novità più attese, lo spin-off di WandaVision intitolato Vision Quest, dedicato al personaggio di Visione, interpretato da Paul Bettany. Durante la première del suo ultimo film, Here, Bettany ha svelato nuovi dettagli su Questa serie, alimentando la curiosità degli appassionati del Marvel Cinematic Universe (MCU) e lasciando intendere che Questo progetto sarà un viaggio profondo e avvincente. Produzione e Tempistiche di “Vision Quest” Paul Bettany ha confermato che le riprese di Vision Quest partiranno nel 2025, con una distribuzione prevista su Disney+ nel 2026. Mistermovie.it - Mister Movie | Paul Bettany annuncia la data di inizio riprese della serie Vision Quest Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scriverea notizia. L’Universo Marvel continua a espandersi con unadi progetti che alimentano l’entusiasmo dei fan e arricchiscono il suo intricato tessuto narrativo. Tra le novità più attese, lo spin-off di Wandaintitolato, dedicato al personaggio die, interpretato da. Durante la première del suo ultimo film, Here,ha svelato nuovi dettagli su, alimentando la curiosità degli appassionati del Marvel Cinematic Universe (MCU) e lasciando intendere cheo progetto sarà un viaggio profondo e avvincente. Produzione e Tempistiche di “ha confermato che ledipartiranno nel 2025, con una distribuzione prevista su Disney+ nel 2026.

