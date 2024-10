Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 28 ottobre 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, lunedì 28 ottobre 2024. Avellino – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3531m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3512m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente. Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 28 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,28. Avellino – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3531m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3512m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allertapresente.

