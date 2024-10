Meloni “Italia tornata attrattiva per i grandi investimenti” (Di lunedì 28 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “Siamo cresciuti più della media europea e dell’eurozona, l’Italia è tornata attrattiva per i grandi investimenti. Abbiamo conquistato nuovi mercati e scalato la classifica dell’export, salendo al quarto posto e scavalcando prima la Corea del Sud e poi il Giappone”. Così il premier Giorgia Meloni, in un messaggio inviato all’assemblea annuale dell’Unione Industriali di Torino. “Il tasso di occupazione ha toccato il record del 62,3%, mentre quello di disoccupazione è sceso al 6,2%, il livello più basso da settembre 2007. Aumentano i contratti stabili, diminuisce il precariato, crescono anche i lavoratori autonomi. E questo è un segnale di grande fiducia, perchè vuol dire che sempre più Italiani si mettono in gioco”, ha aggiunto. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Meloni “Italia tornata attrattiva per i grandi investimenti” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “Siamo cresciuti più della media europea e dell’eurozona, l’per i. Abbiamo conquistato nuovi mercati e scalato la classifica dell’export, salendo al quarto posto e scavalcando prima la Corea del Sud e poi il Giappone”. Così il premier Giorgia, in un messaggio inviato all’assemblea annuale dell’Unione Industriali di Torino. “Il tasso di occupazione ha toccato il record del 62,3%, mentre quello di disoccupazione è sceso al 6,2%, il livello più basso da settembre 2007. Aumentano i contratti stabili, diminuisce il precariato, crescono anche i lavoratori autonomi. E questo è un segnale di grande fiducia, perchè vuol dire che sempre piùni si mettono in gioco”, ha aggiunto. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

Meloni “Italia tornata attrattiva per i grandi investimenti”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TORINO (ITALPRESS) - "Siamo cresciuti più della media europea e dell'eurozona, l'Italia è tornata attrattiva per i grandi investimenti. Abbiamo conquistato nuovi mercati e scalato la classifica dell'e ... (msn.com)

"In squadra l'Italia ha le carte in regola per aggiungere nuovi primati a quelli che ha già". Così la premier Meloni all' Unione Industriali di Torino. "Siamo cresciuti più della media europea e dell' ... (rainews.it)

A Reggio Calabria , durante una convention organizzata dal centrodestra al teatro Francesco Cilea , si è celebrato il secondo anniversario del governo guidato da Giorgia Meloni . L'evento ha visto la ... (informazione.it)

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - "Siamo cresciuti più della media europea e dell'eurozona. L'Italia è tornata attrattiva per i ... (msn.com)

Giorgia Meloni è intervenuta all’Assemblea pubblica dell’Unione industriali a Torino con un messaggio scritto che è stato letto in apertura di incontro. Il presidente del Consiglio, nella sua lettera, ... (msn.com)