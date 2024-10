Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 Darderi out al primo turno | ‘servebot’ Griekspoor vince in due set

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

È durato appena 57 minuti l'esordio di Luciano Darderi nel torneo di Parigi-Bercy. Nel match di primo turno dell'ultimo 'Mille' della stagione, il tennista azzurro ha ceduto il passo a Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-3 6-4. Pochi rimpianti per il classe 2002, che si è trovato di fronte un avversario ingiocabile al servizio e non ha avuto chance. Ben 19 gli ace scagliati dall'olandese (di cui 4 nel primo set e 4 nell'ultimo game del match), capace di perdere un solo punto con la prima di servizio. Palle break concesse? Nessuna, ovviamente. Darderi invece ha pagato a caro prezzo un break per set, maturato in entrambi i casi in dei game caratterizzati da poche prime e qualche gratuito di troppo.