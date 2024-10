Martina Franca, incidente sul lavoro: cade palo della luce, ferito operaio Intervento dei carabinieri (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il palo della luce al quale stava lavorando è caduto, praticamente in strada, per cause da dettagliare. È caduto, da alcuni metri di altezza, anche l’operatore. Si è rotto una gamba. incidente sul lavoro stamattina a Martina Franca. L'articolo Martina Franca, incidente sul lavoro: cade palo della luce, ferito operaio <small class="subtitle">Intervento dei carabinieri</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Martina Franca, incidente sul lavoro: cade palo della luce, ferito operaio Intervento dei carabinieri Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilal quale stava lavorando è caduto, praticamente in strada, per cause da dettagliare. È caduto, da alcuni metri di altezza, anche l’operatore. Si è rotto una gamba.sulstamattina a. L'articolosul dei proviene da Noi Notizie..

Martina Franca, incidente sul lavoro: cade palo della luce, ferito operaio Intervento dei carabinieri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4 la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in ... (Movieplayer.it)

Lutto a Casoria che si prepara per l'ultimo saluto alla giovane Martina Guasco. La 19enne ha perso la vita mentre era in auto assieme ad un'amica, di ritorno dal concerto Red Bull 64 bars live 2024 di Geolier a Scampia, La smaert sulla quale ... (Napolitoday.it)

Il palo della luce al quale stava lavorando è caduto, praticamente in strada, per cause da dettagliare. È caduto, da alcuni metri di altezza, anche l’operatore. Si è rotto una gamba. Incidente sul lav ... (noinotizie.it)

Questa mattina, intorno alle 8:30, all’Ufficio Postale di Martina Franca, situato in via Alberobello, vi è stata una rapina a mano armata. Due dipendenti, presenti all’apertura, si sono trovati di ... (agorablog.it)

E commemora altri Caduti, le vittime di incidenti sul lavoro. Oggi si commemoravano, in provincia di Taranto (e in particolare a Martina Franca) due 12 giugno terribili: quello del 2003, quando per un ... (noinotizie.it)