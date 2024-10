Panorama.it - Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In unacaratterizzata da una costante diminuzione dell’affluenza alle urne (con un minimo storico del 45,96% rispetto al 53,56% del 2020),, sindaco di Genova, ha conquistato la vittoria al fotofinish contro lo sfidante del centrosinistra, Andrea Orlando., sostenuto dal centrodestra come successore naturale di Giovanni Toti — exregionale coinvolto in una maxi inchiesta per corruzione — ha prevalso di misura con il 48,7% dei voti, superando di poco Orlando, fermo al 47,4%. "Congratulazioni aper la vittoria alle elezioni regionali in! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti", scrive ladel Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.