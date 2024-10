Ilgiorno.it - Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta rientrano nella casa del Grande Fratello: cosa accadrà?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – Ci siamo, il tanto atteso momento è arrivato. Dopo una settimana in trasferta alHermano,deldi Roma. E lo fanno come una coppia proprio questa sera, lunedì 28 ottobre, durante una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sì, perché la permanenza dei due concorrenti in Spagna gli ha dato modo di svelare i loro sentimenti reciproci e di lasciarsi andare come non erano riusciti a fare prima. Il modello milanese aveva sempre avuto un debole per la ballerina, ma si era legato ad Helena Prestes dopo che aveva visto– impaurita da quello che iniziava a provare per– creare un particolare feeling con Javier Martinez.