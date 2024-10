Ilgiorno.it - Lecco e la Finanziaria, Gattinoni e Piazza non se le mandano a dire

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – La scorsa estate la sforbiciata di un milione in cinque anni, adesso l’annuncio della riduzione di ulteriori trasferimenti. “Ecco servita l’autonomia differenziata”, denuncia il sindaco diMauro, area progressista . Una presa di posizione contro l’ultimadura e decisa, attraverso la newsletter settimanale che arriva nella casella di posta elettronica di migliaia di lecchesi e non solo. “Non posso tacere una contraddizione palese tra alcune scelte di politica nazionale, in cui avanzando una legge di modifica costituzionale si auspicherebbe un’autonomia differenziata per sostenere i territori, e i numeri scritti nel bilancio dello Stato che questi territori finiscono per penalizzarli – argomenta, componente del Consiglio nazionale della Lega delle autonomie locali italiane –.