Le città calabresi nell’ecosistema urbano | un declino preoccupante per le performance ambientali

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le recenti valutazioni di Ecosistema2024 hanno tracciato un quadro allarmante per lecapoluogo di provincia della Calabria. Il rapporto, curato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, mette in evidenza un generale peggioramento dellein tutte e cinque le province. La situazione è tanto più critica se si considera che negli ultimi anni la tendenza era stata più positiva. Cosenza, con il suo 13esimo posto a livello nazionale, è l'unicaa mantenere una posizione relativamente alta, mentre Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone e Reggio Calabria si trovano nelle ultime posizioni, evidenziando gravi problematiche legate a risorse naturali e gestione ambientale.