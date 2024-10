Lanazione.it - La Fides domina la Dukes. Valdarnesi ancora in testa

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Viaggia con il vento in poppa laWetech’s che non dà scampo aiSansepolcro. Ci sono voluti due quarti e uno spicchio del terzo perché i padroni di casa prendessero il largo fino all’86-56 finale che vale il quarto successo di fila. Isono stati costretti a rinunciare per infortunio a Francesco Quaglia. Alla distanza sono saliti in cattedra Tommaso Sereni, Neri e Bonciani consentendo ai gialloverdi di infliggere ai tiberini un distacco incolmabile. In vetta alla C con 8 punti, la Wetech’s di coach Riccardo Paludi (nella foto) difenderà il primato domenica a Pisa con il Cus (ore 18).