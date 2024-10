La Cuoiopelli non riesce a risorgere. Tre gol in 10 minuti e il Cecina vola (Di lunedì 28 ottobre 2024) Cuoiopelli 0 SPORTING Cecina 3 Cuoiopelli: Papeschi, Matteoli, Bocini (67’ Pinna), Burato, Covino, Porcellini (77’Bindi), Hanxhari (62’ Tassi), Mancino, Turini (67’ Luka), Cavallini (62’ Rocco), Ferraro; a disposizione Brogi, Arrigucci, Vannuzzi, Maglio. Allenatore Francesco D’Addario. SPORTING Cecina: Cappellini, Moroni (70’ Milano), Fiorini, Ghilli (75’ Fofana), Startari, Lorenzini, Brizzi (70’ Giannini), Diagne, Skerma (75’ Di Tanto), Rovini, Olivotto (55’ El Falahi); a disposizione Gliatta, Ristori, Cionini, Giovannucci. Allenatore Sebastiano Miano. Arbitro: Andrea Baldasseroni di Pistoia (assistenti Andrea Ballotti di Pistoia e Ardit Perndojaj di Firenze). Marcatori: 51’ Brizzi, 57’ Skerma, 61’ El Falahi. Note: espulso al 70’ Covino; ammonito Hanxhari della Cuoiopelli al 3’. SANTA CROCE – Niente da fare per la Cuoiopelli. Lanazione.it - La Cuoiopelli non riesce a risorgere. Tre gol in 10 minuti e il Cecina vola Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)0 SPORTING: Papeschi, Matteoli, Bocini (67’ Pinna), Burato, Covino, Porcellini (77’Bindi), Hanxhari (62’ Tassi), Mancino, Turini (67’ Luka), Cavallini (62’ Rocco), Ferraro; a disposizione Brogi, Arrigucci, Vannuzzi, Maglio. Allenatore Francesco D’Addario. SPORTING: Cappellini, Moroni (70’ Milano), Fiorini, Ghilli (75’ Fofana), Startari, Lorenzini, Brizzi (70’ Giannini), Diagne, Skerma (75’ Di Tanto), Rovini, Olivotto (55’ El Falahi); a disposizione Gliatta, Ristori, Cionini, Giovannucci. Allenatore Sebastiano Miano. Arbitro: Andrea Baldasseroni di Pistoia (assistenti Andrea Ballotti di Pistoia e Ardit Perndojaj di Firenze). Marcatori: 51’ Brizzi, 57’ Skerma, 61’ El Falahi. Note: espulso al 70’ Covino; ammonito Hanxhari dellaal 3’. SANTA CROCE – Niente da fare per la

Dal 51’ al 61’ gli ospiti piazzano la tripletta. Niente da fare per i biancorossi di D’Addario che reggono solo il primo tempo. (msn.com)

