Kerry Kennedy: "Ai Quartieri Spagnoli incontro persone che vogliono migliorare il futuro dei loro figli"| Video (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Napoli è il posto ideale per noi perché lavoreremo, ovviamente, qui ma anche in tutto il Sud Italia con la fondazione Robert F. Kennedy human rights Italia. Tradizionalmente, Napoli è la porta sul Mediterraneo e ciò ci darà l'opportunità di poter arrivare nei Paesi del Mediterraneo" afferma Napolitoday.it - Kerry Kennedy: "Ai Quartieri Spagnoli incontro persone che vogliono migliorare il futuro dei loro figli"| Video Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Napoli è il posto ideale per noi perché lavoreremo, ovviamente, qui ma anche in tutto il Sud Italia con la fondazione Robert F.human rights Italia. Tradizionalmente, Napoli è la porta sul Mediterraneo e ciò ci darà l'opportunità di poter arrivare nei Paesi del Mediterraneo" afferma

Kerry Kennedy: "Ai Quartieri Spagnoli incontro persone che vogliono migliorare il futuro dei loro figli"| Video

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli diventa base operativa per tutto il Sud della 'Robert Fitzgerald Kennedy Human Rights' e punto di riferimento per la promozione di una cultura diffusa dei diritti umani. L'organizzazione no pro ... (ilroma.net)

Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! (msn.com)

Napoli, porta del Mediterraneo, cuore del Sud, città chiave del panorama culturale italiano e luogo la cui storia si lega da sempre all’accoglienza e all’inclusione. E se si parla di diritti umani nel ... (videonola.tv)

NAPOLI - RFK Human Rights Italia annuncia l'apertura della sua nuova sede a Napoli, la seconda in Italia dopo quella di Firenze. Un passo significativo verso ... (napolivillage.com)

A inaugurare la sede sarà Kerry Kennedy, presidente del RFK Human Rights ... e in questo momento storico ha un ruolo ancora più cruciale. Le questioni legate ai diritti umani sono tematiche globali, e ... (ilmattino.it)