Amica.it - Julia Roberts: 57 anni da icona di bellezza e semplicità

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) C’è sempre stato qualcosa di magnetico in. Nata il 28 ottobre 1967 in Georgia, segno zodiacale Scorpione,è conosciuta per il suo talento per la recitazione: una presenza unica che ha dato voce e corpo ad alcuni dei personaggi più iconici del mondo del cinema. Da Pretty Woman (1990) a Notting Hill (1999), da Erin Brockovich (2000) a Mona Lisa Smile (2003), fino a Mangia prega ama (2010) e Ticket to Paradise (2022).ha conquistato Hollywood e il resto del mondo con il suo fascino ineguagliabile e con quellada ragazza della porta accanto. E, ovviamente, con il suo sorriso – che si è aggiudicato il titolo di più bello al mondo. Ma è sempre stata molto apprezzata anche per la suaspontanea e genuina, per la sua autenticità, per la sua grazia e per la sua eleganza. E per aver condiviso con tutte le donne i suoi segreti di