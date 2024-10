Johnny Depp | Non sono mai sceso a compromessi e toccare il fondo mi è stato utile Dopo la morte restano i ricordi non so se c’è altro L’unica certezza è che la vita va goduta

Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)fa un elegante arrivo in ritardo al Festival del Cinema di Roma, deliziando i fan Un nome che ancora elettrizza il pubblico di tutto il mondo, ha fatto una grande apparizione al Festival del Cinema di Roma, anche se ha tenuto i fan con il fiato sospeso con un arrivo in ritardo. L’evento si è svolto nell’esclusiva Soho House di San Lorenzo, doveavrebbe dovuto tenere una conferenza stampa, ma è arrivato più tardi del previsto a causa di un volo in ritardo dalle Bahamas. Nonostante la sua assenza precedente, centinaia di fan, alcuni dei quali si erano radunati fin dall’alba, hanno atteso con ansia fuori, chiamando di tanto in tanto il suo nome Nella speranza di intravedere il leggendario attore A 61 anni, i ruoli iconici di, dal capitano Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi a Willy Wonka e Edward mani di forbice, continuano a risuonare nel pubblico.