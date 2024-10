Inter-news.it - Inter, iscritti 5 importanti rinnovi a bilancio: i nomi e le date!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’, nella pubblicazione delrelativo all’esercizio finanziario 2023-2024, ha anche annunciato l’iscrizione del rinnovo del contratto ecoco di 5 calciatori chiave per il club. L’ANNUNCIO – L’ha comunicato di aver positivamente iscritto nell’esercizio di2023-2024 il rinnovo dei contratti ecoci di 5 suoi calciatori. Questa la nota pubblicata dalla società nerazzurra sul punto: «Nel corso dell’esercizio 2023/2024, la società ha rinnovato il contratto ecoco dei calciatori Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi fino alla data del 30 giugno 2026, Federico Dimarco fino alla data del 30 giugno 2027 e Nicolò Barella fino al 30 giugno 2029». Una testimonianza chiara di quanto i nerazzurri puntino con convinzione su tali calciatori in vista dell’immediato e del futuro, in alcuni casi anche prossimo.