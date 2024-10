Gaeta.it - Inizio lavori al porto di Maratea: interventi di messa in sicurezza approvati

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La riqualificazione deldi, situato nella provincia di Potenza, sta per fare un passo decisivo. Con l’assegnazione dell’autorizzazione per l’occupazione delle aree demaniali, idiindelle strutture portuali possono cominciare. Grazie a un finanziamento di circa 2,9 milioni di euro provenienti da fondi regionali, la Regione Basilicata ha dato il via libera a un progetto che non solo mira a proteggere ildai flutti, ma anche a valorizzare l’intera area circostante, importante non solo per l’economia locale, ma anche per il turismo. Dettagli sugliprogrammati L’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe, ha illustrato i dettagli degliin programma, mettendo in evidenza l’importanza di taliper garantire lae la sostenibilità delle attività marittime nella zona.