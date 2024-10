Incidente in Alto Adige, è gravissima la promessa dello sci Matilde Lorenzi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Matilde Lorenzi, 20enne sciatrice della nazionale femminile C, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano a seguito di un Incidente avvenuto stamattina durante una sessione di allenamento sul ghiacciaio della Val Senales. Secondo quanto ricostruito, la giovane (facente parte del Trentotoday.it - Incidente in Alto Adige, è gravissima la promessa dello sci Matilde Lorenzi Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), 20enne sciatrice della nazionale femminile C, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano a seguito di unavvenuto stamattina durante una sessione di allenamento sul ghiacciaio della Val Senales. Secondo quanto ricostruito, la giovane (facente parte del

