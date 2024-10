GranTerre e Parmacotto si fondono, nasce il più grande polo italiano dei salumi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Importante operazione industriale nel comparto dei salumi italiani, che vede in Emilia la sua culla. GranTerre S.p.A., la società a controllo cooperativo con sede a Modena a capo del gruppo leader nel settore delle eccellenze dei salumi e dei formaggi stagionati e AZ S.r.l., finanziaria della Modenatoday.it - GranTerre e Parmacotto si fondono, nasce il più grande polo italiano dei salumi Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Importante operazione industriale nel comparto deiitaliani, che vede in Emilia la sua culla.S.p.A., la società a controllo cooperativo con sede a Modena a capo del gruppo leader nel settore delle eccellenze deie dei formaggi stagionati e AZ S.r.l., finanziaria della

GranTerre e Parmacotto si fondono, nasce il più grande polo italiano dei salumi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GranTerre, società a controllo cooperativo con sede a Modena, e Parmacotto, controllata da AZ S.r.l., hanno firmato un accordo per dar vita a un’importante aggregazione nel settore dei salumi, piatti ... (foodaffairs.it)

Ogni giorno riforniscono 11 mila farmacie in Italia di 80 mila medicine richieste dai clienti. Ora le due cooperative Unico e Cef sono pronte a unire le forze per creare un colosso italiano della ... (corriere.it)

La cooperativa GranTerre, nota per marchi come Parmareggio e Senfter, ha testato con successo il trasporto intermodale ferroviario per merci deperibili. Nel mese di luglio, ha sperimentato il ... (logisticamente.it)