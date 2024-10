Fvg e Usa sempre più vicini: siglata intesa "storica" con la Virginia (Di lunedì 28 ottobre 2024) RICHMOND (USA) - Una collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e lo stato della Virginia in merito ad alcuni settori quali agricoltura, industria, commercio, turismo: ne parla il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga nel sottoscrivere l'intesa tra la Regione e il Commonwealth della Virginia per Triesteprima.it - Fvg e Usa sempre più vicini: siglata intesa "storica" con la Virginia Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) RICHMOND (USA) - Una collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e lo stato dellain merito ad alcuni settori quali agricoltura, industria, commercio, turismo: ne parla il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga nel sottoscrivere l'tra la Regione e il Commonwealth dellaper

Fvg e Usa sempre più vicini: siglata intesa "storica" con la Virginia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Essere regione d'onore della National Italian American Foundation per l'anno 2024 è stato un vero onore; non posso che ringraziare la Niaf per l'enorme collaborazione data alla Regione Friuli Venezia ... (triestecafe.it)

Il governatore Fedriga incontra il presidente dell’associazione italo-americana Robert Allegrini Washington, 28 ottobre – “Il percorso di collaborazione avviato con la National Italian American Founda ... (triestecafe.it)

Il governatore ha incontrato il presidente dell'associazione italo americana Robert Allegrini Washington, 28 ott - "Il percorso di collaborazione avviato tra la National Italian ... (ilgazzettino.it)

Prosegue la missione istituzionale negli Usa del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dell'assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, che ieri, oltre alla ... (msn.com)

Si rafforza la collaborazione avviata tra la Regione e la National Italian American Foundation (Niaf) poco più di un anno fa ... (rainews.it)