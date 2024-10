Fratelli d’Italia Arezzo | Simona Petrucci commissaria provinciale

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), la senatriceè la nuova: “E’ con grande orgoglio e profondo senso di responsabilità che mi accingo ad assumere la carica di commissarioperade provincia“. Ringrazio prima di ogni cosa il presidente Giorgia Meloni e il coordinatore regionale della Toscana Alessandro Tomasi per la fiducia che hanno riposto in me, assieme ai dirigenti aretini del partito che hanno condiviso questa nomina. Non vedo l’ora di avviare il lavoro e di costruire il percorso che tra qualche mese ci porterà all’elezione delle nuove cariche di partito.