Folgiero | Su Tkms è il sistema tedesco a dover decidere

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per un eventuale accordo sul cantiereThyssen-Krupp Marine Systems, come Fincantieri, "Non ci siamo mai fatti indietro. Noi stiamo lì"", dice l'a.d. Pierrobertoche a margine di un incontro del Canova Club evidenzia: "La convenienza commerciale e industriale è macroscopica", la prospettiva di "una collaborazione con Fincantieri è virtuosa, è evidente", e "l'Italia è un buon partner strategico nella Difesa per la Germania", ma "è chiaro che nelle operazioni, nelle combinazioni in un'industria strategica come quella della Difesa conta più la geopolitica". E' la Germania che, nel percorso "di autonomizzazione" per il cantiere, deve"come farlo, con quanta visione. Sta un po' al. Quindi - dice- non è che dipende a noi. Sta a loro, l'azienda è a loro".