Federica Petagna, i rumor rivelano le sue intenzioni al GF: cosa vuole fare

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lo scorso anno il Grande Fratello ha dato vita per la prima volta ad un vero e proprio crossover con Temptation Island. Un incrocio ben riuscito che non poteva non stuzzicare l’interesse del pubblico anche durante la diciottesima edizione del reality show, che vede protagonista ancora una volta l’amore. All’interno della casa il quadrilatero amoroso composto da Javier, Shaila, Lorenzo ed Helena è la dinamica più chiacchierata del momento, ma tutto potrebbe cambiare. Entra in gioco, che sembra avere già le idee molto chiare sul suo percorso. Si prevedono fuochi d’artificio. GF,entra da single? Ha puntato qualcuno La storia diè stata una delle più seguite dell’ultima stagione di Temptation Island da poco conclusa ed ha riservato non pochi colpi di scena.