F1 GP Messico Horner | I piloti e la FIA devono discutere su cosa è accettabile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Max non è uscito di pista in Curva 4 e in Curva 7 Lando ha aperto la porta. Ci stiamo addentrando in situazione pericolosa quando un divebomb è. Ie la FIAsedersi e capire“. Sono queste le parole del team principal della Red Bull Christianal termine del Gran Premio del. “Il nostro passo non era in alcun modo paragonabile a quello di Ferrari e McLaren. Checo ha avuto un danno tra il 60 e i 65 punti di aerodinamica sul fondo e sulle pance. Dobbiamo continuare a lavorare per capire questo calo di prestazione”. F1 GP: “Ie la FIAsu” SportFace.