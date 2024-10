Elon Musk al comizio pro-Trump: “Forse gli alieni verranno a trovarci. O forse sono già qui adesso” (Di lunedì 28 ottobre 2024) “forse gli alieni verranno a trovarci, forse sono qui tra noi già adesso. Anche se ci sono molti illegal aliens (immigrati illegali), ma non ho visto nessuno di verde con le antenne sulla testa. Vogliamo essere noi però gli alieni che esplorano altre galassie”. Parla così Elon Musk dal palco di Lancaster, in Pennsylvania, dove è intervenuto sabato 26 ottobre a un comizio a sostegno di Trump. Il miliardario fondatore di Space X e Tesla, che negli ultimi mesi ha investito oltre 118 milioni per la vittoria del tycoon, dopo l’avvertimento del dipartimento di Giustizia Usa, ha momentaneamente sospeso la lotteria da un milione di dollari rivolta agli elettori degli Stati in bilico non ancora registrati. Aveva infatti promesso un assegno da un milione a persone a caso che avessero firmato una petizione promossa dal suo super Pac e finalizzata a sostenere Donald Trump. Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk al comizio pro-Trump: “Forse gli alieni verranno a trovarci. O forse sono già qui adesso” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) “gliqui tra noi già. Anche se cimolti illegal aliens (immigrati illegali), ma non ho visto nessuno di verde con le antenne sulla testa. Vogliamo essere noi però gliche esplorano altre galassie”. Parla cosìdal palco di Lancaster, in Pennsylvania, dove è intervenuto sabato 26 ottobre a una sostegno di. Il miliardario fondatore di Space X e Tesla, che negli ultimi mesi ha investito oltre 118 milioni per la vittoria del tycoon, dopo l’avvertimento del dipartimento di Giustizia Usa, ha momentaneamente sospeso la lotteria da un milione di dollari rivolta agli elettori degli Stati in bilico non ancora registrati. Aveva infatti promesso un assegno da un milione a persone a caso che avessero firmato una petizione promossa dal suo super Pac e finalizzata a sostenere Donald

Elon Musk al comizio pro-Trump: “Forse gli alieni verranno a trovarci. O forse sono già qui adesso”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elon Musk says aliens may be “here right now” at a town hall tonight in Pennsylvania. pic.twitter.com/jPrfggaX3e ... (ilfattoquotidiano.it)

Il tycoon digitale Elon Musk ha partecipato al comizio elettorale di Donald Trump al Madison Square Garden di New York, definendosi “non sono solo MAGA (make America great again) , sono un MAGA dark, ... (repubblica.it)

Elon Musk è tornato sul palco di un comizio di Donald Trump. L’eclettico patron di Tesla, SpaceX e X è stato tra i protagonisti del comizio-evento del Madison Square Garden di New York dove ha ... (lapresse.it)