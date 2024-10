Gamberorosso.it - Ecco perché i produttori francesi di vino investono in California. Parola di Jancis Robinson

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sempre piùsui territori oltreoceano statunitensi. A mettere una bandierina, sopratutto sul territoriono, sono le grandi Maison e i grandi player delfrancese. Le motivazioni sono diverse: da una voglia di sperimentare oltre i confini nazionali con vitigni conosciuti in patria al cercare un rapporto più diretto e proficuo con il mercato statunitense. Un processo che ha avuto un aumento vertiginoso a partire dal 2013 evidenziato e raccontato dalla Master of Wine e critica. Il vignetono Con una superficie vitata di circa 300.000 ettari e una produzione didi circa 25 milioni di ettolitri, laè tra le più importanti regioni vitivinicole degli Stati Uniti. Circa il 90% delprodotto negli Stati Uniti è prodotto qui e rappresenta più del 60% per cento di tutto ilconsumato nel paese.