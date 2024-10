Sport.quotidiano.net - Dimarco col freno. Miki, gol capolavoro. Zampata Dumfries

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) SOMMER 5. Sui primi due gol ha poche colpe, però poteva far qualcosa di più sulle conclusioni di Yildiz. PAVARD 6. Fra i tre di dietro è il più continuo (imbambolato però sull’1-1), facendosi trovare al posto giusto in fase di spinta. DE VRIJ 5. Fuori posizione in occasione del pareggio di Vlahovic, poi tira in curva da pochi metri il pallone del 5-2. Nel finale sbanda. BASTONI 6. Deve spesso rincorrere Conceiçao o Vlahovic, ma quando può si lancia in avanti.5,5. Tanto bravo quando si guadagna il rigore del 3-2 e mette poi laper il 4-2 (dopo aver fallito un gol più facile), pasticcia in difesa: per due volte perde Yildiz. BARELLA 6,5. Torna a fare la mezzala, gioca con la testa alta e intelligenza. Chiude come regista. ZIELINSKI 7. Sostituisce Calhanoglu, disinvolto davanti alla difesa e algido per due volte dal dischetto. MKHITARYAN 6.5.