Dall’accordo fra Parmacotto e Salumifici GranTerre nasce un colosso da 11 miliardi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’accordo fraè cosa fatta: dall’unionerà il più grande polo italiano dei salumi, unda 1,1di euro di fatturato. Il matrimonio è stato siglato fra, la società a controllo cooperativo con sede a Modena, e Az, la finanziaria della Famiglia Zaccanti che controlla. Dal sodalizio prenderà corpo una realtà forte di 2.500 dipendenti dislocati su 20 stabilimenti: 14 die 6 di. I progetti futuri Ma il matrimonio fra colleghi è solo il primo passo di una strategia più ampia: l’obiettivo ultimo, viene reso noto, è quello di conquistare fette di mercato rafforzando la propria posizione in quelle aree in cui i marchi sono già presenti, ovvero i principali mercati dell’Unione europea e gli Stati Uniti. Ma si punta anche ad aprire nuovi sbocchi per i prodotti.