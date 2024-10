Consiglio comunale, arriva un ordine del giorno sull'estensione dello screening per il tumore al seno (Di lunedì 28 ottobre 2024) La lotta al cancro approda in Consiglio comunale con l’ordine del giorno, a firma della consigliera Pd Michela Di Stefano.Nel 2023 il tumore alla mammella è il più diffuso tra le donne: con quasi 56.000 nuovi casi rappresenta circa il 30% di tutti i tumori femminili. Nei prossimi 20 anni si Ilpescara.it - Consiglio comunale, arriva un ordine del giorno sull'estensione dello screening per il tumore al seno Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La lotta al cancro approda incon l’del, a firma della consigliera Pd Michela Di Stefano.Nel 2023 ilalla mammella è il più diffuso tra le donne: con quasi 56.000 nuovi casi rappresenta circa il 30% di tutti i tumori femminili. Nei prossimi 20 anni si

