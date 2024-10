Ilrestodelcarlino.it - Civitanova, titolare apre la porta e si distrae: cliente ripulisce la cassa del kebab

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Marche, 28 ottobre 2024 – Approfitta di un momento di distrazione del, arraffa i soldi nel registratore die scappa via. Furto, l’altra notte, al ’bissimo’, il locale di corso Umberto I a. Un’attività che solitamente è aperta fino a notte fonda. Sono in corso le indagini in corso da parte della polizia intervenuta sul posto dopo l’accaduto. Il colpo è stato messo a segno intorno a mezzanotte quando un uomo, ungià noto, ha approfittato di un attimo di distrazione da parte deldell’esercizio commerciale, che era uscito per far arieggiare il locale, lasciando le porte di ingresso spalancate. Lui è uscito e ilne ha approfittato subito. È entrato nel locale, ha puntato dritto al registratore die ha preso i soldi che erano custoditi all’interno: circa 300 euro, tutti i contanti.