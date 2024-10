Iodonna.it - Chi sono gli amici delle celebrità di cui registriamo amanti e anelli? Spesso non lo sappiamo, perché ci occupiamo dell'amore ma ci disinteressiamo di quell'unione, più duratura, che davvero ci definisce

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Barbara Stef(foto di Carlo Furgeri Gilbert). La prima ad accendermi una lucina in un angoloa testa è stata Ema Stokholma. La dj, conduttrice radiofonica e televisiva, autrice di un libro sulla sua infanzia tormentata, l’ha messa giù molto semplice: ma, nelle interviste, chiediamo sempre e solo degli amori? E mai, o quasi,zie? In fondo – questa la sua tesi – lezie durano di più eanche più rivelatrici, più libere e larghe, più capaci di contenerci così come siamo, senza rendiconto & tornaconto, niente eredità da spartire o figli da sorvegliare. Il nome che ha subito proposto, raccontando di sé, èo di Andrea Delogu, a sua volta conduttrice e scrittrice, attrice, cresciuta nella comunità di San Patrignano.