Autocarro sbanda e finisce contro guardrail, 2 morti su statale tra Foggia e San Severo (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente stradale questa mattina sulla statale 16 tra Foggia e San Severo. Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita ed è ora ricoverata in ospedale. Secondo le prime informazioni, l'Autocarro a bordo del quale viaggiavano ha sbandato ed è finito contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente stradale questa mattina sulla16 trae San. Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita ed è ora ricoverata in ospedale. Secondo le prime informazioni, l'a bordo del quale viaggiavano hato ed è finitoil. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili

Autocarro sbanda e finisce contro guardrail, 2 morti su statale tra Foggia e San Severo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pietro Murgo, 38 anni, originario di Manfredonia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto il 12 ottobre 2024 sulla Statale 89, a pochi chilometri dalla sua città. Murgo, alla guida di una Ford Focus, si è schiantato violentemente ... (Thesocialpost.it)

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la Statale 90, a Foggia. Il fatto è successo poco dopo le 7 del mattino, all'altezza dell'incrocio per Contrada Coppa Montone: per cause ancora da accertare, si è ... (Foggiatoday.it)

(Adnkronos) – Incidente stradale questa mattina sulla statale 16 tra Foggia e San Severo. Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita ed è ora ricoverata in ospedale. Secondo le prime informazi ... (sardegnareporter.it)

I tre erano a bordo di un autocarro quando, nei pressi del bivio di Ripalta il mezzo è andato a sbattere contro il guardrail ... (msn.com)

Auto sbanda e finisce contro la colonnina del gas: esplosioni e fiamme altissime. Illese le due donne che erano a bordo dell'auto ... (blitzquotidiano.it)