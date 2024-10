Auto contro bici: giovane studentessa gravissima in ospedale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lotta tra la vita e la morte in ospedale a Padova una giovane studentessa che oggi 28 ottobre attorno alle 7,30 è stata investita da un'Auto all'altezza di via San Polo a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Nell'impatto la studentessa è caduta rovinosamente a terra e fin da subito si è capito che le Padovaoggi.it - Auto contro bici: giovane studentessa gravissima in ospedale Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lotta tra la vita e la morte ina Padova unache oggi 28 ottobre attorno alle 7,30 è stata investita da un'all'altezza di via San Polo a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Nell'impatto laè caduta rovinosamente a terra e fin da subito si è capito che le

Auto contro bici: giovane studentessa gravissima in ospedale

