Atalanta un’altra prima volta | Lookman e Gasperini inseguono il pallone d’oro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bergamo, 28 ottobre 2024 –per l’. Inprestigiosa ribalta internazionale. Stasera la Dea avrà due suoi tesserati in lizza a Parigi per i rispettivi Palloni. Ademolaè tra i 30 calciatori in lizza, mentre Gian Pieroè inserito nella stretta cerchia di sei allenatori premiabili insieme a Carlo Ancelotti, Guardiola, Xabi Alonso, De la Fuente e all’argentino Scaloni, quest’ultimo ex giocatore atalantino tre decenni fa.C’è un po’ di Bergamo e di nerazzurro in questa serata di gala parigina. Non c’è l’, ma ci sono il suo attaccante più prolifico in questo 2024 e il suo allenatore-bandiera, diventato uomo simbolo in questi otto anni e mezzo.sabato sera ha festeggiato le sue prime 400 panchine nerazzurre, con 207 vittorie, oltre il 51%, 94 pareggi e 99 sconfitte.