Lopinionista.it - Anastasio sceglie Lucca Comics & Games per raccontare i suoi nuovi progetti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) foto di Marco Carotenutoper. Dopo 2 anni di silenzio, una laurea in Scienze agrarie, e un viaggio in India che non gli ha regalato certezze, il rapper errante torna sulla scena con 3 occasioni di incontro con il pubblico diper presentare in anteprima la graphic novel L.M.N.P.P., realizzata insieme al fumettista e illustratore italiano Arturo Lauria, aka Dr. Brain, e alcuni brani dal vivo non ancora editi al pubblico. Si parte giovedì 31 ottobre (Chiesa San Giovanni, ore 17,30) con l’incontro Craig Thompson visto da