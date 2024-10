Isaechia.it - Amici 24, Teodora Olivia Martinez scoppia in lacrime e ipotizza di lasciare la scuola

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti difficili pernella Casetta di. La giovane e talentuosa allieva di Deborah Lettieri nel daytime andato in onda questo pomeriggio èta in. Una crisi dovuta alla sfida che dovrà affrontare settimana prossima. L’ultimo posto conferitole ieri dalla giudice Virna Toppi l’ha scoraggiata, tant’è che a un certo punto ha ancheto dila. Persi tratta della seconda sfida in poche settimane. A destabilizzarla anche le (solite) critiche della maestra Alessandra Celentano. Il suo sfogo fra le braccia della sua insegnante che ha provato a consolarla: Non so se riesco un’altra volta. Io mi vedo già fuori e non voglio. Preferisco andarmene adesso che di nuovo (la sfida, ndr). Ora ballo con la paura. Oggi (ieri, ndr) quando ballavo sentivo il suo sguardo. Tutto quello che potevo fare bene non l’ho fatto.