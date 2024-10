Anticipazionitv.it - Amici 24, Rudy Zerbi interrompe la lezione di Anna Pettinelli e scoppia la lite: duro provvedimento della produzione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un acceso scontro tra i professori di cantoZerby ha lasciato senza parole i telespettatori di24. Durante una sessione di allenamento con i cantanti,è entrato improvvisamente in studio,ndo bruscamente la. Con fare polemico, ha criticato l’allenamento in corso, intimando ai ragazzi di smettere. “te lo scempio,” ha dichiarato Zerby, lasciando i giovani allievi in una posizione difficile. La tensione è stata tale da spingere un’autrice del programma a intervenire, invitando i ragazzi a tornare in casetta per evitare lo scontro. Solo dopo un’intensa discussione tra i due professori,ha potuto riprendere l’allenamento. Ecco i dettagli di questa scena inaspettata.