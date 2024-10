Ah lui… Ecco chi è davvero Jacopo di Casa a prima vista con la sorella la scoperta solo ora

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra i protagonisti del programmahanno fatto parecchio scalpore i gemellie Gaia che, come avevamo raccontato anche noi qui, erano in cerca di un appartamento a Roma. Un super appartamento: nella puntata andata in onda qualche settimana la coppia di fratelli di Frosinone raccontavano agli agenti immobiliari di avere un budget a disposizione di 1 milione e 300mila euro. Le loro richieste? Almeno 150/200 metri quadrati in zona Parioli o Roma Nord in generale, due bagni, cucina con open space, cabina armadio e un ampio spazio esterno “dove ospitare i nostri amici”.la giovane età (hanno 23 anni, ndr) e un’enorme disponibilità di denaro, i due hanno subito colpito il pubblico del format di Discovery. Leggi anche: “Budget 600mila euro, perché ci serve l’appartamento”.