Grottaglie - La Polizia Locale di Grottaglie, paese al confine con Francavilla Fontana e Villa Castelli, frequentato lavoratori del Brindisino, si dota di un innovativo sistema di controllo automatizzato denominato "Autoscan Capture", progettato per identificare in tempo reale i veicoli

A Grottaglie arriva "Autoscan Capture" contro irregolarità assicurative e di revisione

La Polizia Locale di Grottaglie si dota di un innovativo sistema di controllo automatizzato denominato "Autoscan Capture", progettato per identificare in tempo reale i veicoli sprovvisti di assicurazi ...

