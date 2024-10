Liberoquotidiano.it - Un camion piomba sulla fermata del bus e schiaccia 40 persone: attentato a Tel Aviv | Video

(Di domenica 27 ottobre 2024) La polizia israeliana considera unterroristico quanto avvenuto a nord di Tel, dove untofolla in attesa di un autobus allafacendo decine di feriti. Secondo il Jerusalem Post l're sarebbe stato arrestato. La polizia ha annunciato che imponenti forze sono state dispiegate nell'area. E l'è arrivato in un giorno particolare per Israele. Lo Stato ebraico infatti celebra oggi una seconda giornata di lutto nazionale per le vittime dei massacri guidati da Hamas del 7 ottobre dell'anno scorso, dopo la cerimonia precedente che si era tenuta nell'anniversario dell'attacco terroristico.