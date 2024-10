Ilgiorno.it - Uccisa a forbiciate, i sogni infranti Sara Centelleghe rivelati dall’amica: “Per me era come una sorella, non so se mi darò mai pace”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Costa Volpino (Bergamo) –avrebbe compiuto 19 anni il 9 novembre. Era una ragazza minuta e bionda, con tanti progetti. “Per meerauna– ha raccontato ieri mattina in lacrime Nicole, 18 anni, amica della giovanea colpi di forbice – ora il mio primo pensiero è quello di vederla per l’ultima volta e abbracciarla e coccolarla. Non so se mimai”., che spesso era in casa sola e che spesso ospitava l’amica con cui ha trascorso la sua ultima serata, era parte di un gruppo di ragazzi unitissimo, composto da 18enni del paese bergamasco. “Siamo tutti in situazioni un po’ difficili – ha sottolineato Nicole – e per questo motivo ci stiamo vicini, aiutandoci l’uno con l’altro. Mi spiace di non esser stata convenerdì sera. Spesso io, lei, la sua amica e il mio ragazzo ci trovavamo per parlare e trascorrere i momenti liberi.