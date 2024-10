Gaeta.it - Tragico incidente a Fasano: anziano investito e ucciso, l’automobilista in fuga

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un drammaticoha scosso la comunità di, in provincia di Brindisi. Un uomo di 78 anni, identificato come Antonio Loprete, è statoall'alba mentre si trovava lungo una strada della cittadina. La gravità della situazione ha richiesto un immediato intervento sanitario, ma purtroppo, nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, le sue condizioni sono risultate critiche e ha perso la vita a causa dei gravi traumi subiti. Inoltre,coinvolto nell'ha deciso di non fermarsi a prestare soccorso, allontanandosi dalla scena. L': i dettagli tragici della mattina Era una mattina come tante altre quando ilha avuto luogo. Le prime luci dell'alba illuminavano le strade di, un comune noto per la sua bellezza e tranquillità.