TNA: A Bound For Glory gli Hardys tornano campioni di coppia dopo 7 anni

Grande edizione di Bound For Glory, tornata targata TNA quest'anno. Uno dei match principali della serata è stato il match a tre team con i Tag Team Titles in palio che ha visto i campioni del System affrontare i veterani fratelli Hardy e gli ABC in un Full Metal Mayhem match, particolare TLC match a stampo TNA. Per gli Hardys, tornati negli scorsi mesi in TNA dopo la parentesi AEW, una grande occasione per arricchire il loro infito palmares. Per l'occasione ring, scale, sedie, tavoli, tutto decorato con disegni nello stile di Jeff Hardy. Proprio gli Hardys sono partiti forte colpendo ripetutamente i campioni con le sedie e per tutta l'arena.

